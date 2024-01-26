農曆新年即將到來，桃園市政府為讓失業勞工眾能夠過個温暖年關，已開辦失業勞工子女助學補助，最高可領3.58萬，需留意受理時間只到3月25日。

勞動局表示，桃園市政府提出失業勞工子女助學補助，金額比照「軍公教員工待遇支給要點」子女教育補助標準，就讀私立大專校院的失業勞工子女，除了可先向勞動部申請2萬4000元補助外，設籍本市最高再補助1萬1800元。

在申請資格方面，只要設籍桃園市政府4個月以上的非自願離職失業勞工，子女就讀私立大專校院，且符合資格的申請者，在受理期間內檢附相關文件提出申請，經審核通過後，最高獲得1萬1800元助學補助。

勞動局補充，符合本補助計畫申請資格者，即使未領有勞動部失業勞工子女就學補助，也可以申請1萬1800元助學補助，受理申請期間1月22日至3月25日止。