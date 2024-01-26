一名15歲的國中少年上網約砲，約到一名火辣女大生，初嚐性愛滋味，但沒多久，他開始出現解尿疼痛，陰莖流出綠色膿汁情況，嚇得向爸爸求救，未曾小弟弟流綠汁的爸爸，也不知所以然，趕緊帶兒子就醫，才知兒子早非在室男，還染上淋病，醫生除為少年進行治療外，並依法進行性侵通報。

收治病例的泌尿專科醫師陳昭安表示，這名長相俊俏的國中少年先由爸爸帶來就診，主訴尿尿時「小雞雞」很痛，他為少年內診時，少年龜頭還不斷滴出綠色膿汁，為典型的淋病表現，他隨即告訴少男的爸爸，「你兒子應該是得了性病。」

一旁的少年見狀，連忙否認自己有過性行為，強調「沒有跟女生做過」，少年的爸爸也強調，兒子才15歲，還是在室男，不可能得性病，陳昭安即採集少年檢體，告知一周後回來看報告。

一周後，少年改由媽媽帶來就診，陳昭安告知這位媽媽，她的兒子檢驗結果確實是感染淋病，此時，少年才坦承，發病前曾上網約砲一名漂亮的女大生，「（兩人）有愛愛，那真的是第一次，沒想到姐姐有病，自己會那麼倒楣（染淋病）。」

由於少年未滿16歲，陳昭安也依規定向主管機關進行性侵通報，並為少年進行治療，少年經被施打第三代環孢子黴素後，解尿灼熱疼痛、陰莖流綠汁等症狀，均獲得改善。

泌尿專科醫師陳昭安。（圖：陳昭安提供）

陳昭安表示，淋病主要是藉由性行為傳染，潛伏期約2至7天，男生症狀通常比女生明顯，可能有解尿灼熱疼痛、陰莖流膿、睪丸痛等症狀，女性可能毫無症狀，或也出現解尿疼痛、陰道分泌物多等表現，未必有病識感，但如果未治療，除可能傳染給他人外，日後恐會不孕。

除了性行為外，陳昭安指，傷口接觸淋病患者精液、分泌物，也可能被傳染，要預防淋病性愛全程使用保險套外，也要避免多重性伴侶，一旦確診淋病，自己與性伴侶都要接受治療，且要暫時禁慾。