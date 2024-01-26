氣溫驟降，天氣寒冷，尤其是女生容易手腳冰冷，一名男網友貼心買電暖爐要給女友使用，中午休息時返家，卻驚見有陌生男子與女友在床上，氣的當場甩門離開，並難過的在網路PO文。

這名男網友在網路《Dcard》發文表示，這幾天寒流來，與女友同住的房子內感覺好冷，女友還傳訊息表示可不可以幫忙買熱水袋，而男網友突發奇想，衝去買台電暖爐，在中午休息時間直接送回家，想說要給女友一個驚喜，沒想到打開門卻看到讓他傻眼的一幕。

男網友在打開家門後，驚見女友與一名男子躺在床上，男網友當場腦袋當機，把手中剛買的電暖爐放下後，就甩頭離開回公司，因為從來沒有中午回去過，女友也表示他是第一次約就被看到，讓他不知所措。男網友表示，他很愛女友，怕她冷，卻換來這樣的對待，讓他相當傷心。

而網友看到文章，紛紛在底下留言表示：「分手阿...不然你也去約」、「第一次好像比第n次好一點哦！」、「超悲劇，可以分一分了」、「那畫面應該會在你腦海裡重播無數次，換個人比較乾淨。」、「你應該把電暖器帶走自己用」、「沒關係，還好只是女朋友，還沒結婚沒共同小孩」，而男網友看到網友留言也都有回覆，希望男網友能夠走出傷痛。