天氣寒冷還是吃火鍋最對味，大陸有一位顧客吃牛蛙火鍋，抱怨少煮了一隻，沒想到老闆當場將牛蛙骨頭拼湊起來，證明沒有少，而消息上傳到了網路，網友紛紛稱老闆是被火鍋店耽誤的法醫吧！

根據大陸媒體《極目新聞》報導，日前有一位顧客，去吃牛蛙火鍋，當時老闆稱鍋內有6隻牛蛙，但是顧客吃完後覺得少了一隻，聲稱自己吃了2隻，朋友吃了3隻，就是少一隻牛蛙，跟老闆抱怨說跟宣傳的不一樣，是不是偷斤減兩。

而這間店的老闆氣不過，為了證明沒有少給，將桌上所有客人吃剩下的牛蛙骨架，一步一步拼湊起來，結果真的拚出了6架牛蛙骨，而指稱投訴的顧客明明就吃了3隻。

這個消息跟畫面，被上傳到了網路，網友們紛紛誇讚，老闆根本就是法醫，居然可以這樣拼湊，實在是太強了，並紛紛留言表示：「有些人 證據不甩到臉上不死心」、「好傢伙，自己一個人干三隻，朋友兩個干三隻，還甩鍋老闆」、「老闆也是被逼的沒誰了」、「吃了卻說自己只吃了兩隻臉皮多厚！」、「高手在民間，老闆說少來碰瓷老子」。