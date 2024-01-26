國民黨立法院長參選人韓國瑜25日接受戰鬥藍召集人趙少康邀請，給新科立委上課，韓國瑜致詞時強調，大家都像是準備展翅的小鷹，但要小心隨時等你墜落的狐狸。而韓國瑜在2019年接受專訪時就曾直言，國民黨在立法院的戰力弱的一蹋糊塗，如果他有機會，一定會盡可能訓練立委，教他們磨民意代表的三把刀：質詢、預算審查、法案。而如今韓國瑜已從高雄市黨部主委變成了準立委，也實現了5年前的承諾。

趙少康25日邀請韓國瑜、賴士葆、徐巧芯與新科立委分享立院以及議題攻防。韓國瑜說，關於立法院的問政、提案與預算審查，賴士葆的經驗豐富，他來是談談心裡話，並分享過去從政經驗。

韓國瑜2019年曾以國民黨高雄市黨部主委的身分，接受中視《改變的起點》專訪，當時韓表示，「國民黨今天在立法院的戰力，弱得一塌糊塗，文不能講、武不能戰，真的是不及格，每一個政黨有責任去訓練在職人員。如果我有這個機會，我盡可能來做這個事」。

韓國瑜當時說，很多國民黨的立委不及格，口不能講、武不能戰，沒有辦法護衛黨的利益，沒有辦法擲地有聲，沒有辦法雖千萬人吾往矣，沒有這個勇氣了，這是國民黨自己造成的。韓透露，當時有五個現任立委找他吃飯，席間竟然說「韓國瑜先生，可不可以請你教我們怎麼問政？」他也驚訝，黨團、書記長、智庫都沒有教他們問政，這讓他打擊很大，這五個立委很茫然、沒有方向。

韓國瑜說，江湖三把刀是檳榔刀、閹豬刀、剃頭刀，「民意代表也有三把刀，質詢的刀、預算審查的刀、法案的刀」，這五個立委不會磨刀，中央黨部當然要幫忙，一定要直搗問題核心，知恥知病、全力以赴。