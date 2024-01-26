共軍「東部戰區」微信公眾號24日晚消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，1月24日，美菲恩號驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。對此，前空軍副司令張延廷25日就表示，「美國每個月都會有空中的飛機或是海面上的軍艦，整個南海任務結束之後要回到橫須賀港，從海峽中間過去的話有幾個意義，第一個是文宣效應；第二個是美國每次都說自由飛行、航行，光講不做不行，所以每個月都來做」，引發討論。

張延廷25日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「第一個中共對於美國的飛機和軍艦，是逢機必查、逢艦必跟，美國當然強調他的飛機是自由飛行、海軍是自由航行，他都是這個說法」，為什麼要通過台海中線？張延廷認為，「美國每個月都會有空中的飛機或是海面上的軍艦，整個南海任務結束之後要回到橫須賀港，從海峽中間過去的話有幾個意義，第一個是文宣效應，一過去的時候日本、韓國都報導，讓大家都知道，如果從巴士海峽過去就沒人報導了」。

張延廷更接著說，「第二個是美國每次都說自由飛行、航行，光講不做不行，所以每個月都來做，他會看這個時候、這個季節，是飛機好還是軍艦好，是他們調兵遣將的一個考量」。至於是否跟賴清德勝選有關？張延廷最後也說，「不用連結在一起，因為美國上個月也都來，這是他們的例行公事」。