在全球範圍內，大腸直腸癌是癌症當中相當高發且致命的，並在年輕人群體的發病率也在上升，著實令人擔憂。早期發現才能早期是治療，以往需要檢測糞便潛血，然而收集糞便樣本，對許多人來說是頗困難的，有些人寧願不這樣做，使得大腸癌的檢測在健康檢康的比例中都偏低。現在，科學家利用腸內細菌，可以做為大腸癌的檢測劑，服用之後一段間，再驗尿就能檢測潛在癌細胞。

新阿特拉斯(New Altas)報導，南澳大利共亞健康與醫學研究所(SAHMRI)、阿德萊德大學(University of Adelaide)、美國哥倫比亞大學(Columbia University)的研究團隊，找到一種獨特的大腸桿菌，稱為大腸桿菌Nissle 1917 (Escherichia coli Nissle 1917,EcN )，它有一種奇特的性質，就是特別親近癌細胞，經過改造後，它就可以成為檢測早期癌症的顯像濟。

EcN 大腸桿菌，是以它的發現者-德國醫生阿爾弗雷德•尼塞爾(Alfred Nissle)命名的，他在第一次世界大戰期間，首次從一名德國士兵的腸道中分離出菌株，因為他注意到這名士兵似乎對席捲戰壕的痢疾具有免疫力。來被證明，這種大腸桿菌可以阻止和對抗「壞」細菌的入侵，所以它是一種益生菌，能夠安全使用。

最近的研究則揭示了 EcN 的另一個「怪癖」：它非常喜歡腫瘤，尤其是腸道腫瘤。它會主動尋找這些腫瘤來依附，研究人員就利用的這種怪癖，來檢測腸道腫瘤的情況。

為證明它的效果，研究團隊利拥腸癌小鼠進行實驗，也在臨床上讓人類大腸直腸癌患者口服，證明 EcN 能夠選擇性且牢固的定位腸道息肉。

研究團隊成員之一的雷德福德 (Georgette Radford) 表示：「研究人員對 EcN 進行了改造，它們在代謝後產生小分子的水楊酸鹽，這種小分子可以輕鬆地從體液中回收，並在體液中進行檢測。因此它會出現在尿液當中。」

在給藥後48 小時，分析尿液樣本中是否存在水楊酸鹽，發現接受治療的小鼠的水楊酸鹽含量，比基線高出五倍，證明那些水楊酸鹽是EcN所代謝的。研究人員表示，這種新方法，就可用於早期非侵入性診斷癌症。

由於我們對EcN已經瞭解許多，所以研究團隊相信，它不會對人體有傷害。現在科學家認為，EcN甚至可以直接向癌症部位提供治療，或許經過改造後，在它吸附癌腫瘤的過程中，可以釋放某些物質來殺害這些癌細胞。