陳鴻推薦多道新豐美食。（陳鴻提供）

陳鴻（左）形容郝碧蓮擁有像大地之母的慈愛。（陳鴻提供）

陳鴻在國立教育廣播電台「阿鴻的養生廚房」，邀請明新科技大學第17屆新任董事長郝碧蓮老師在節目中為了推廣「食農教育」，介紹新豐鄉在地美食。郝碧蓮40年前為陳鴻的大專英文教授，2人都沒想到會從早期的師生關係成為學校同事，一起再續前緣的為母校效力；十分肯定陳鴻能力的郝碧蓮，更是忍不住的稱讚：「你真的很棒！」

郝碧蓮在節目中屢屢關心陳鴻視網膜剝離後的恢復情況，並鼓勵他一定要每天都過得開心，陳鴻感性表示：「越柔軟謙卑的人越能領受到更多祝福，『像大地之母的慈愛』是我對郝董事長的印象，她是一位謙卑、親和有別於一般位高權重的領導人，正如郝董事長的老長官，曾任行政院新聞局副局長戴瑞明，稱讚她是一位正直、認真、有方向感的人」。

談到新豐鄉的在地美食，郝碧蓮回憶起40年以前的往事，表示她在明新科大任教時，新豐鄉不比現在熱鬧，店家也不多，但讓人流連忘返的美食還是有的，像是火車站前的「康莊小吃店」，從平房小店發展成為最具代表性的人氣餐廳，以手工水餃跟滷味擄獲營區阿兵哥的心，連明新校友、樂壇教父李宗盛都是該店的老主顧。

2人都推薦店裡的鹽酥蝦、康莊豆腐、客家鹹湯圓、白斬土雞肉還有鍋氣十足的外省炒麵，「好吃不過家常菜，像我們曾經吃過那種純樸簡單的幸福滋味，成為我們回到新豐鄉一觸即發的鄉愁，再尋來回味的人不在少數」。

郝碧蓮來自於政治世家，父親為黨國元老國大代表，同時也是明新科大的創校人之一的郝立緒，而她畢業於政大政治系，負笈美國哈佛大學及南加州大學，均獲政治碩士學位。陳鴻特別好奇她畢業後為何沒有從政，而是一心投入教育與文化出版事業，郝碧蓮直白的說：「從政一定要夠狠。」

她說，要為民服務並不是只能選擇要做一個很棒的人，而是要讓每個人都很棒，因此創辦「立緒出版社」發行勵志及哲學相關的優良書籍，「世界很大我們都不要給自己設限，用喜悅的態度接納一張一張的考卷，不要看輕自己在這個世界的作用，享受畫畫的真實觸感與從無到有的過程，這個部分是AI永遠無法取代的」。

她身為明新科大創校60年來的首位女董事長，表示她的治校理念就是希望能提供給教職員一個更自由、更能發揮自己的場所，「希望新的一年，大家都能把身上的捆龍索解開，發揮自己的潛力、專業且更加照顧學生，也讓全球更多人知道明新科大是一個有良好的傳統，即能夠照顧學生的好學校」。

她也特別分享她的座右銘，「不管怎樣，總是要將你所擁有最好的東西獻給世界」，認為融入慈悲善良，可以在管理中感召更多老師學生，一定要相信愛可以幫助快樂學，當善良遇見善良願世界溫柔以待的最高境界。