《我的婆婆2》即將於5月登場。（公視提供）

《我的婆婆2》黃金組合導演鄧安寧、製作人陳慧玲。（公視提供）

由公視和東森電視共同出品的家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季即將再次登場！除洪都拉斯加入頂替退出演藝圈的許傑輝，飾演「一哥」，其餘主創團隊維持原班人馬，由陳慧玲擔任製作人、鄧安寧執導、溫怡惠編劇，金三角再度攜手打造全新爆笑劇情。23日曝光第二季花絮「婆婆宇宙起源篇」，製作人陳慧玲透露，原本是別人婆婆的林彩香（鍾欣凌 飾）在第二季竟「熬成媳婦」，角色對調面臨婆媳問題，如何去面對這種尷尬情境正是編劇溫怡惠在第二季所著墨之處。

此外第二季也從賣餅、鳳梨酥改為種植蘭花，導演鄧安寧表示，製作人陳慧玲一直有個想法，認為無論《婆婆》這個系列如何發展，都必須跟台灣本土產業做結合，「必須是台灣在國際上是被認知、被看到的，那麼我們就想到了蘭花」。

《我的婆婆怎麼那麼可愛2》集結鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、洪都拉斯、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈等，詮釋爆笑「噗攏共」一家人，製作人陳慧玲表示，第二季從啃老、婆媳、兄弟、夫妻的關係等，都還是維持著第一季原來家庭價值的核心，包含家庭成員彼此間的包容體諒和扶持、彼此行為的相互影響。正如同花絮中彩香一句「家裡沒一個正常」，面對她的伴侶「火寮一哥」洪都拉斯母親「一婆」訪台，這次她竟然變成小媳婦？即將要與「一婆」見面的她焦慮指數爆表，對此鍾欣凌笑道「現在自己當人家媳婦才發現，真的哎氣都不敢大聲喘下，屁都不敢多放一聲，就是覺得怎麽換一個位置那麽難吶！」

除了彩香的婆媳新危機，「珍賀齋」百年餅店，也開始跨足新事業，小鷗也將事業版圖轉向從做餅改種蘭花，編劇溫怡惠表示，「在田調的時候發現台灣的原生種蘭花叫『台灣阿嬤』，我們的林彩香不就是台灣阿嬤嗎」？劇中角色們因緣際會下開始培育各式各樣各色的花，而彩香也持續關心孩子、一直沒有放棄他們，希望有一天就算媽媽走了，孩子們的命運也不會太差，依然可以自己走下去，種蘭花的意義與彩香的人生意外雷同。

從《婆婆1》大受歡迎到即將推出《婆婆2》，導演鄧安寧感嘆這幾年大家都辛苦，更別說疫情之後，「我們真的需要放開來一下，找到一個方向，在台灣的戲劇不太容易看到這個方向，我覺得這個東西是非常好的，我們台灣人需要這些幽默」。編劇溫怡惠形容《婆婆》「很傳統可是也很跳tone」，可以思考我 們現在處在這個社會，如何去面對這些人生問題，然後自己怎麼去找出那個答案。原班人馬再度齊聚一堂，製作人陳慧玲樂道「你們真的有夠瘋，可是你們瘋的怎麼那麼可愛啊！感謝他們每個人都丟掉自己的包袱，完全地在角色裡面，把意義傳達得這麼好，謝謝大家」。《我的婆婆怎麼那麼可愛2》將於今年5月4日正式開播。