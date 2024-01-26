文慧如近來為《何百芮的地獄毒白》影集量身打造主題曲〈你是豬〉，巧妙將每個女生對身旁那個「豬」隊友的「埋怨」寫成歌，為所有遇人不淑的女生們打抱不平。該影集改編自知名網紅「宅女小紅」的笑鬧人生，宅女小紅也參與了主題曲的填詞，當時文慧如在完成歌曲後，唯一的擔心就是劇組會不會因為歌名太鬧而生氣，沒想到最終宅女小紅改了所有的歌詞，卻把「你是豬」完整保留。

文慧如得知後笑說：「在寫的時候就覺得有點壞，但真的很符合歌的意境。」不過，在現實生活中文慧如剛升格成為幸福人妻，雖然沒有歌曲中的困擾，但老公創作才子張暐弘偶爾也有成為「豬」隊友的時刻，文慧如一直很疑惑為什麼男人的通病好像是很喜歡到處扔襪子，常常走到哪就脫到哪，直呼：「真的很欠罵。」

但她也大方放閃分享解決之道，笑說會把老公的臭襪子全部藏起來，直到老公完全沒有襪子穿，只能穿著髒髒的襪子出門，「看他著急出門沒辦法只能穿上自己的髒襪子時我就不生氣了。」笑說這招很管用。現在老公亂丟襪子的次數真的減少許多。