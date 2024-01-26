曾參與演出周杰倫MV〈我是如此相信〉、花世紀樂團主唱的楊景涵，近來推出台語抒情新歌〈愛的獨行俠〉，透露，去年在籌備〈愛的獨行俠〉甚至一度停擺，在人生中遭遇短時間內失去兩位摯友，兩人都因癌症逝世，其中一位還是他教過音樂的學生，來不及說再見，就收到告別式的消息，讓他感受到生命無常，也因為陷在難過情緒中斷新歌錄音。

楊景涵提到，等他沉澱冷靜過後，他到兩人的社群私訊，他知道這樣做可能很傻，明知看不到了，他還是傳了，把想說的話都留在訊息裡，跟友人好好告別，他認為這是他好好說再見的方式，最後他把自己所經歷的離別之情唱進歌曲，也體悟到他更要好好珍惜活著的每一天，去挑戰跟完成想做的事情。

〈愛的獨行俠〉發行之後，楊景涵準備在過年回老家給外公一個驚喜，外公常將這件事情掛在嘴邊：「啊怎麼都不唱台語歌？外公都沒聽過你唱台語歌！」楊景涵說，外公住雲林，幾乎都說台語，聽不懂華語歌曲，期待他可以出一首台語歌，能跟親戚好友炫耀自己孫子有出台語歌。楊景涵說，外婆不久前過世了，外公獨自一人，他有空就會回雲林陪外公，一起看外公最愛的八點檔台語連續劇，經常聽外公哼唱台語歌，楊景涵希望自己有一首歌可以陪伴著他，讓外公不是孤單一人，期待過年他聽到會喜歡，也準備了大紅包給外公。