邱宇辰、黃宏軒挑戰禁忌戀。（結果娛樂提供）

BL劇《關於未知的我們》25日釋出正式CP海報以及首度公開「愛情謙篇」、「愛情遠篇」精彩預告，透過各自的視角，陳述兩人在面對這份未知的情感，雙帥男主角邱宇辰與黃宏軒，在劇中嘗試許多新挑戰，即將帶給觀眾嶄新樣貌，並正式宣布2月24日起每週六晚間8點於YOUKU優酷國際版全球首播上線，台灣專屬YouTube頻道同步跟播。

邱宇辰、黃宏軒劇中是沒有血緣的兄弟，自小結識成為一家人後，經歷長達16年的人生起伏，彼此之間不但有親情的羈絆，更有令人糾結、難以跨越的愛情悸動。對此邱宇辰有感分享：「這部戲跟一般BL劇很不一樣的是，我們不只有浪漫粉紅泡泡，還有更深刻的情感面與人性，希望能夠帶觀眾進入魏謙與魏之遠的世界觀，感受他們愛得多刻骨銘心。」私交多年的兩人，首部戲劇合作就挑戰BL題材，兩人在培養默契上完全沒壓力，黃宏軒表示：「開拍前會相約一起吃飯，而且我們都很在角色狀態裡，日常中也都是用兄弟的狀態在相處，久而久之默契就培養起來了，習慣成自然。」

邱宇辰首次演出BL劇，角色魏謙年幼喪親後，獨自扶養親妹妹和撿回來的弟弟，被迫提早長大成為一家之主，為了生存與生活，看盡人情冷暖，讓邱宇辰直呼：「魏謙的一生過得太悲慘！他有殘破不堪的童年，因此對這個世界充滿絕望，但在這樣的環境下，他仍努力保護家人，想盡辦法賺錢養家，彷彿每天都在跟這對他不公平的世界對戰。」為了詮釋角色的複雜個性，邱宇辰做足準備，「開拍前看了很多電影跟韓劇去想像揣摩，而魏謙個性中的堅強與韌性也是最吸引我的地方，這部分滿像我自己的。」

這次要一改平時作為演藝圈兄弟檔中的弟弟形象，演出「哥哥」反而讓邱宇辰不緊張，「其實家族中我還有三個堂弟，所以在演繹哥哥這樣的角色心境上，其實還是算輕鬆的。」

在首度公開的「愛情謙篇」、「愛情遠篇」預告中，可以看見黃宏軒飾演的弟弟魏之遠總是圍繞著哥哥魏謙打轉，除了無微不至的照顧外，還經常對哥哥投以炙熱的眼神，提到劇中許多的眼神對戲，黃宏軒表示是靠投射自己的「真情感」來詮釋，「常常盯著哥哥看就會想哭，印象很深刻有一場戲是哥哥問我『你怎麼這麼傻？天底下這麼多人難道就沒有值得你喜歡的嗎？』那場戲我們兩個當下都哭了。」

面對弟弟的熱情和眼神「撩」功，邱宇辰不作他想：「除了不斷地克制著自己，魏謙覺得為什麼弟弟年紀越大越大膽？是想騎到哥哥頭上了嗎？但等到弟弟不在身邊之後，才開始認真意識到這份情感。至於小遠的撩功，只能說他的堅持到底很感人！」

預告中有一幕拳擊場上的教拳戲，這是兩人開拍的第一場戲，邱宇辰說：「那時非常期待開拍，體驗因為肢體接近造成的悸動感。」黃宏軒則印象深刻：「因為第一天就要進入比較有肢體接觸的戲，緊張到心臟怦怦跳得很快，我比較少打拳的經驗，現場因為有哥哥的引導，讓我放鬆了許多。」兩人還有許多場床上「抱睡」的親密鏡頭，黃宏軒自曝：「因為我動作太粗魯，經常不小心把哥哥弄痛，常被大家提醒要如何做個『溫柔的人』。」邱宇辰也不計形象透露：「我們抱睡時常常真的拍到睡著，還睡到有打呼！」

《關於未知的我們》由監製蔡妃喬、製作人潘心慧、金鐘導演姜瑞智共同打造，卡司陣容還有新生代主演林思廷、金在勳，以及特別演出的楊子儀、梁正群、林子閎、邱勝翊、林昀希、朱宥丞、郭大睿、阮柏皓等。