日本靜岡縣磐田市龍洋昆蟲自然觀察公園透過官方頻道介紹最近發表的台灣特有種蟑螂。

日本一名專門研究蟑螂的昆蟲學者，日前與另外3名台、日學者與研究人員合作發表2個新的蟑螂品種，其中1種是在台灣發現的「巨大家蠊」（台灣大蠊），以森林為家，雄性體長可達5.45公分，體型比台灣居家常見的各種蟑螂都大，可謂蟑螂界翹楚。

根據《靜岡放送》24日報導，任職於靜岡縣磐田市龍洋昆蟲自然觀察公園的28歲昆蟲學者柳澤靜磨，去年12月30日與研究團隊於「日本昆蟲分類學會」國際期刊發表2種新品種蟑螂，其中一種是以「巨大家蠊」（Periplaneta gigantea）命名的台灣大蠊，雄性體長4.98至5.45公分，是家蠊屬（Periplaneta）最大的成員。另一種是在馬來西亞婆羅洲發現的小型蟑螂，雄性體長僅0.65公分，在琉璃紺蠊屬之中體型最小。

柳澤表示，上述兩個品種的棲地都在森林，許多人都覺得蟑螂很噁心，但這次發現的新品種蟑螂屬於「森林裡的分解者」，朽木、落葉都能當作食物。他說，希望大眾了解蟑螂也有其功用，並非只是害蟲。本次發布新品種的相關內容正在磐田市龍洋昆蟲自然觀察公園展出，展期至今年3月底止。

柳澤15日在龍洋昆蟲自然觀察公園官網發表文章指出，2021年為了研究蟑螂，專程造訪擁有大量蟑螂標本的京都國立傳染病研究所研究標本。他仔細觀察外借的標本時發現，其中一隻原本認定為班氏家蠊（Periplaneta banksi）的標本，腹部末端型態與文獻不同，在文獻也找不到符合其他品種的描述。

班氏家蠊也是大型蟑螂，分布於菲律賓。國立傳染病研究所的班氏家蠊標本，根據最初在菲律賓發現的雌體標本描述，多數特徵的確相符，然而與最近發現的雄體文獻相較，標本的肛板、交尾器官特徵明顯有異。

柳澤與台灣中興大學研究人員許至廷、日本國立傳染病研究所學者比嘉由紀子、業餘研究員大北祥太郎共同研究後確認，在台灣發現的巨大蟑螂與其他品種描述不一樣，而且未有任何文獻記錄，最後決定以「來自台灣島的巨大家蠊（Periplaneta gigantea from Taiwan Island）」為名在期刊發表，學名裡的gigantea就是「巨大」之意。柳澤與所屬團隊2020年也曾發表日本蟑螂新品種。

台灣常見的蟑螂如美洲蟑螂、澳洲蟑螂、德國蟑螂均為外來種，外表與柳澤等人共同發表的台灣大蠊差異明顯。美洲蟑螂、澳洲蟑螂的前胸背板有明顯的褐色斑點，台灣大蠊沒有這個特徵。美洲蟑螂、澳洲蟑螂最大體長分別為4.5公分、長3.5公分，德國蟑螂僅1.5公分。相較之下，台灣大蠊超級壯碩。