日本一名專門研究蟑螂的昆蟲學者，日前與另外3名台、日學者與研究人員合作發表2個新的蟑螂品種，其中1種是在台灣發現的「巨大家蠊」（台灣大蠊），以森林為家，雄性體長可達5.45公分，體型比台灣居家常見的各種蟑螂都大，可謂蟑螂界翹楚。
根據《靜岡放送》24日報導，任職於靜岡縣磐田市龍洋昆蟲自然觀察公園的28歲昆蟲學者柳澤靜磨，去年12月30日與研究團隊於「日本昆蟲分類學會」國際期刊發表2種新品種蟑螂，其中一種是以「巨大家蠊」（Periplaneta gigantea）命名的台灣大蠊，雄性體長4.98至5.45公分，是家蠊屬（Periplaneta）最大的成員。另一種是在馬來西亞婆羅洲發現的小型蟑螂，雄性體長僅0.65公分，在琉璃紺蠊屬之中體型最小。
柳澤表示，上述兩個品種的棲地都在森林，許多人都覺得蟑螂很噁心，但這次發現的新品種蟑螂屬於「森林裡的分解者」，朽木、落葉都能當作食物。他說，希望大眾了解蟑螂也有其功用，並非只是害蟲。本次發布新品種的相關內容正在磐田市龍洋昆蟲自然觀察公園展出，展期至今年3月底止。
柳澤15日在龍洋昆蟲自然觀察公園官網發表文章指出，2021年為了研究蟑螂，專程造訪擁有大量蟑螂標本的京都國立傳染病研究所研究標本。他仔細觀察外借的標本時發現，其中一隻原本認定為班氏家蠊（Periplaneta banksi）的標本，腹部末端型態與文獻不同，在文獻也找不到符合其他品種的描述。
班氏家蠊也是大型蟑螂，分布於菲律賓。國立傳染病研究所的班氏家蠊標本，根據最初在菲律賓發現的雌體標本描述，多數特徵的確相符，然而與最近發現的雄體文獻相較，標本的肛板、交尾器官特徵明顯有異。
柳澤與台灣中興大學研究人員許至廷、日本國立傳染病研究所學者比嘉由紀子、業餘研究員大北祥太郎共同研究後確認，在台灣發現的巨大蟑螂與其他品種描述不一樣，而且未有任何文獻記錄，最後決定以「來自台灣島的巨大家蠊（Periplaneta gigantea from Taiwan Island）」為名在期刊發表，學名裡的gigantea就是「巨大」之意。柳澤與所屬團隊2020年也曾發表日本蟑螂新品種。
台灣常見的蟑螂如美洲蟑螂、澳洲蟑螂、德國蟑螂均為外來種，外表與柳澤等人共同發表的台灣大蠊差異明顯。美洲蟑螂、澳洲蟑螂的前胸背板有明顯的褐色斑點，台灣大蠊沒有這個特徵。美洲蟑螂、澳洲蟑螂最大體長分別為4.5公分、長3.5公分，德國蟑螂僅1.5公分。相較之下，台灣大蠊超級壯碩。
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