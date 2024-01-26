民眾黨24日晚間舉辦尾牙，黨主席柯文哲與太太陳佩琪、網紅館長、愛莉莎莎也受邀出席。但前立委蔡壁如被問及此事時卻表示，「沒人通知我」。媒體人張禹宣表示，外界認為這是準立委黃珊珊殺蔡壁如、又殺準立委黃國昌，就是「一桃殺兩士」，他卻不這麼認為，蔡壁如當然知道有這場尾牙，其實是蔡壁如是在「修理」民眾黨主席柯文哲。

針對蔡壁如未被受邀民眾黨尾牙，張禹宣25日在《關鍵時刻》節目中表示，外界認為這是黃珊珊殺蔡壁如、又殺黃國昌，也就是「一桃殺兩士」；不過，他認為，這個角度有點問題，因為這個餐會是家務事，媒體根本不會報導，黃珊珊頂多是在黨內修理蔡壁如，讓她難看，不讓她來而已。

張禹宣點出，蔡壁如讓這一件事變成一個公眾事務。蔡壁如在接受訪問時，作出很誇張的表情說「我不知道」，所以這件事才引起軒然大波。

張禹宣認為，蔡壁如當然知道有這場尾牙，因為新聞都報導了，所以她是「血滴子」，以為她是吃素的；其實是蔡壁如在修理柯文哲，從發衛生紙開始，再講到柯文哲的否定期，蔡壁如每一槍都對著柯文哲，就是要主席看著辦，要不要處理黃珊珊和她的事，要他負責、表態，結果柯文哲躲起來，完全沒有任何聲音。

張禹宣甚至指出，這不是蔡壁如跟黃珊珊兩個女人的戰爭，其實是民眾黨已經分裂成兩條路線之爭。