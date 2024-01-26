31歲吳心緹在女團養成實境秀《炸裂吧！女孩》表現亮眼，更獲隊友推選成為紅隊Reddiebae隊長。日前她接受時報周刊CTWANT專訪時透露自己單身多年，「沒有細算，真的（單身）很久了」。吳心緹去年在好友晏柔中盛情邀約之下一起凍卵，未料計劃趕不上變化，「然後晏柔中就懷孕了，所以變成我一個人去凍卵」。

吳心緹曾在2021參加《全明星運動會2》，並以優異的運動表現獲得MVP肯定，她直言當時與大夥兒一起拚搏競賽的感覺至今仍相當難忘，所以一接到《炸裂吧！女孩》節目邀約，沒多做考慮就點頭了，「當時的回憶對我來說，就是超級深刻跟珍貴的，然後我就很想要再體會一次，一群人一起為了一個目標努力的感覺，所以我沒有想太多就答應了。」

這次接到《炸裂吧！女孩》節目邀約，吳心緹說自己沒多做考慮就點頭答應。（圖／焦正德攝）

這次在《炸裂吧！女孩》接下紅隊隊長重任，吳心緹說：「我一開始會覺得壓力很大，因為不知道怎麼當一個好隊長，很怕自己做的不夠多、沒有顧慮到誰的心情。」後來她轉念讓自己平常心面對，「我發現其實大家都很想要對團隊付出，都有各自的強項跟努力的地方後，壓力也開始卸下不少」。

吳心緹透露自己單身已經多年，表示和傳出緋聞的胡釋安僅是好友關係，自己也常和演藝圈朋友像是王子一起出遊。（圖／翻攝自吳心緹臉書）

提到感情狀態，吳心緹表明自己單身已經多年：「真的！我發誓，真的好朋友就知道我是單身。」對於自己之前分別吳念軒、李玉璽、胡釋安傳過緋聞，她解釋大家真的就是演藝圈中的好朋友，對此感到相當無奈，「就是笑笑的、笑笑看過去，因為沒辦法控制人家，想要寫什麼或講什麼」，她表示自己私下也常跟邱勝翊（王子）等演藝圈好友一同相約出遊，但跟胡瓜兒子胡釋安近期則比較沒有往來，她說：「就是不會特別要聯絡。」

去年吳心緹接受好友晏柔中邀約一起去凍卵，事後她大方秀出取卵後的水腫照，自嘲像是懷孕三個月。（圖／翻攝自吳心緹IG）

吳心緹透露自己不談戀愛、且單身多年的原因，「因為我想先拚事業，因為我的個性是會認真對待每一件事、每一個人，覺得談戀愛是一件很心累的事情，可能會有點讓我煩心、或是讓我心痛、讓我心情起伏很大，我覺得自己單身的時候，很平靜滿好的」，她說自己目前對於感情不強求，「其實我人生沒有一定要結婚」，但心態還是很開放，也願意認識新朋友。

自爆單身多年，吳心緹表示自己目前想先拚事業。（圖／焦正德攝）

有趣的是，近期她陪同朋友去找老師算命問感情，卻得到32至44歲可以結婚的答案，兩個老師分別給了她共8個不同數字，告誡她出生年次有這幾個數字的今年都不要先交往，讓吳心緹苦笑說：「所以我有12345678，一共8個數字結尾的年次的人，不能認識，那我就只能有兩個數字的對象選擇。」得知這樣的結果也讓吳心緹決定暫時不要再去算命，「我腦波太弱、太容易受算命師影響，然後近期有一個算流年的算命師，他跟我說如果我一個人出國就會客死他鄉，害我現在完全不敢一個人出國」。

她去年未雨綢繆凍卵30顆，吳心緹直言自己是一個想法會變來變去的人，「我怕8年、10年後如果突然想要生，所以我就先凍卵，給自己一個保障」。提到原本相約一起凍卵，卻意外懷孕結婚的好友晏柔中，吳心緹說：「因為柔中當時去檢測發現卵子比較少，沒那麼好懷孕，結果沒想到一次就中，我很為她開心耶，超級！」

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