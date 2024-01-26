民眾黨24日晚間舉辦尾牙，黨主席柯文哲偕妻子陳佩琪一同現身，黨公職齊聚，連網紅館長、愛莉莎莎也受邀出席，但民眾黨前立委蔡壁如卻沒人通知。民眾黨主席柯文哲的前核心幕僚，前民眾黨中央委員張益贍表示，「民眾黨之母」蔡壁如4年之後，竟連尾牙都吃不到；他更發驚人之語表示，蔡壁如還是不要去吃好了，因為怕很多人會把雞頭擺向她。

張益贍25日在政論節目《新聞面對面》中表示，蔡壁如絕對是「民眾黨之母」，2019年8月要成立民眾黨時，其實柯文哲是搖擺不定、猶豫不決，因為有一群顧問團希望成立民眾黨，那是蔡壁如把申請文件送到內政部，還故意放出新聞之後，柯文哲不得不承認說他要成立台灣民眾黨。結果「民眾黨之母」4年之後，連尾牙都吃不到。

張益贍表示，吃尾牙有一個傳統，就是一桌子裡面會有一隻雞，雞頭擺向誰，誰就被開除。蔡壁如還是不要去吃好了，因為怕很多人會把雞頭擺向她。

張益贍接著指出，蔡壁如在黃珊珊主導的選戰裡，不斷地被擠到外圍去。蔡壁如是到後來去征戰台中，才跟台中市長盧秀燕和國民黨產生了「藍白合作的示範區」。