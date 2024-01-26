美國女將高芙(右)賽後與莎芭蓮卡擁抱。（美聯社）

Aryna Sabalenka gets LOUD（Australian Open TV）

美國女將高芙（Coco Gauff）在女單4強不敵白俄女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），賽後她被問到對「尖叫女王」的看法，高芙雖然為敗戰感到沮喪，卻很客氣地說她沒有受到影響。「沒有，我遇過很多次，所以我不會說這令人分心，我們兩人已經交手5次了。至少她（尖叫聲）保持一致，沒有困擾到我，我碰過有人（尖叫聲）不一致，她們會在平手時吼得特別大聲，如果是一致的我想就沒什麼可抱怨了。」

莎芭蓮卡發球100%尖叫，擊球95%尖叫，她的吼叫聲偶爾到對手擊球的時候還未停止，可能讓對手感覺煩躁。故意以吼叫聲干擾對手是違規的，球王喬柯維奇（Novak Djokovic）曾經在溫網大吼一聲遭到主審罰分。

澳網觀眾模仿過莎芭蓮卡的尖叫聲來嘲笑她，主審不得不暫停比賽，以廣播制止觀眾。意外的是高芙還為莎芭蓮卡說好話，表示尖叫聲並不是莎芭蓮卡的擾敵戰術，單純是她打球的風格，「我不明白這為何會干擾其他人，但我並沒有受到干擾。」

高芙對於失敗的檢討比較實際，她認為是發球沒有把握好，又碰上莎芭蓮卡的強力發球。高芙自認這次表現得比美網女單決賽更好，但上次她打贏了莎芭蓮卡，這次未能打贏。莎芭蓮卡將於決賽對戰大陸女將鄭欽文。