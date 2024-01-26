大腸癌是僅次於肺癌，國人最好發的癌症，年增1萬6000多名大腸癌患者。韓國最新21萬人的研究，發現身體維生素D不足和早發性大腸癌有關，醫師建議除了適度日曬，不妨多吃富含維生素D的食物，例如鮭魚、雞蛋、香菇、起司等，直接補充維生素D也是一個方法。

胃腸肝膽科醫師錢政弘昨晚在臉書粉專錢政弘 胃腸肝膽科醫師PO文指出，近年來很多國家早發性大腸癌的發生率不斷攀升（早發性大腸癌是指在50歲以下罹患大腸癌），學界一直在找尋可能的致病原因，他之前曾說明「在青春期的時候常喝含糖飲料」和「中廣型肥胖的人」比較容易早期罹癌。去年韓國最新的研究發現身體維生素D不足，也和早發性大腸癌有關。

錢政弘指出，韓國是早發性大腸癌發生率非常高的國家。韓國學者在胃腸學期刊（Gastroenterology) 發表了一篇回溯性的追蹤研究，研究中分析21萬名50歲以下健康成年人的血中維生素D濃度有3項發現：

■維生素D濃度越低，得到早發性大腸癌的風險越高，數值小於10者風險最高。

■維生素D的濃度大於20，罹癌風險就明顯降低，可以減少59%。

■維生素D的濃度大於30以上，罹癌的風險會更低，不過當濃度更高時，差異異就不大。

吃鮭魚有助補充體內維生素D。（示意圖。圖：shutterstock/達志）

錢政弘指出，這項研究顯示年輕人的維生素D濃度不足，是預測早發性大腸癌的重要指標，所以在看體檢的報告的時候，要多留意維生素D的濃度。從這篇文章可以看到50歲以下的韓國人，有75 %維生素D不足（小於20），這應該跟年輕人普遍缺乏戶外日照和飲食不均衡有關（太宅又挑食）。

錢政弘更指，自己和同仁在基隆和新北市的社區醫學流行病學調查就發現在部分地區，台灣中老人的維生素D濃度其實還高於年輕人（中老年人還比較常戶外運動）。

錢政弘指，韓國這篇研究並沒有進一步去分析補充維生素D是否可以減少大腸癌的發生，目前也還沒有針對亞洲人的研究證實補充維生素D就可以預防早發性大腸癌。所以要吃多少單位的維生素D防癌目前還沒有定論。

錢政弘建議民眾要預防大腸癌，不妨先多吃富含維生素D的食物，例如鮭魚、雞蛋、香菇、起司等。直接補充維生素D也是一個方法，原則上補到維生素D的血中濃度30以上就有效，多吃無益。