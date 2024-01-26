大陸料理來台灣開店，吸引年輕人朝聖。一名女網友分享，最近台灣滿街都是大陸菜，而且很多店都大排長龍，讓她很好奇為何一堆大陸菜在台灣開店，不少網友表示，美食無關國籍，就像韓國菜、日本菜一樣，只要好吃就會吸引顧客上門，就可以開店經營下去。另有網友則說，台灣本來就很多大陸菜，像是宮保雞丁、東坡肉等，這些都是。

一名女網友昨在Dcard上分享，海底撈、魔芋爽、螺獅粉、酸菜魚、串串和肉夾饃的店家一直開，且身邊一堆朋友都超愛吃，像是最近很夯的酸菜魚，排隊等超久也要吃，讓她很好奇為何台灣現在有這麼多大陸菜的店？

貼文引起網友討論，「美食不就是好吃就好」、「路上一堆日本美食怎麼就不會好奇原因？大陸菜好吃才可以成功開店」、「台灣一直都有很多大陸菜，北京烤鴨、廣東粥等，很多人都喜歡，現在有人喜歡螺獅粉和肉夾饃，不行嗎？」

另有網友則說，台灣大部分的家常菜都是大陸的料理，像是宮保雞丁、糖醋肉、螞蟻上樹、佛跳牆、東坡肉、滷味等都是，熱炒店和喜宴上的中式餐點也都是如此，所以原PO的問題有些奇怪，因為台灣本來就很多大陸菜了。