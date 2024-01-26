網路紅人「四叉貓」劉宇昨日爆料，民眾黨24日晚間舉辦尾牙餐會，然而該黨前立委蔡壁如昨受訪卻稱，自己沒受到通知，引發各界議論。對此，民眾黨發言人林子宇回應，上述活動為北部與黨部工作人員、志工的感恩餐會，未來會在北中南各辦一場感恩茶會。對此，台北市議員游淑慧踢爆，白營2名北部選將也沒有受邀。

游淑慧昨（25）日在節目《關鍵時刻》指出，昨天的感恩餐會看到蔡壁如沒有受邀，自己第一時間又問了兩個女生，民眾黨2024立委候選人陳琬惠跟李有宜，「她們兩個也完全都不知道，也是看了新聞才知道」。主持人劉寶傑瞠目結舌，連問兩次「陳琬惠也不知道？！」

針對上述情形，游淑慧進一步指出，現在民眾黨裡面之爭，內圈跟外圈，內圈團團圍住柯文哲。游更爆料，「藍白合破裂的時候，柯文哲有幾天心情很沮喪，自己遇到蔡壁如，勸對方要跟柯文哲聊一聊，結果蔡壁如根本找不到柯。」

游淑慧還披露，新北市長侯友宜近期也要舉辦感恩茶會，像自己這種落選的，侯不但邀請，而且還說要對自己致謝；反觀民眾黨，僅僅只有10個區域立委候選人，每個都是寶。

除此之外，游淑慧還質疑，「柯文哲最後募款狀況非常好，這些小草的捐輸是不是只有落在柯文哲一個人身上，區域立委候選人有拿到黨的補助嗎？答案是個問號！」劉寶傑驚問，「難怪沒有人參加昨天的晚會！」游淑慧失笑回應，「她們是沒被邀，不是不想去」。