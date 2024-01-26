新北市新莊某公共托嬰中心日前發生憾事，一名11個月大的男嬰疑遭老師強制戴口罩窒息悶死，該公托理事長出面道歉，強調會這樣做是「不捨孩子感冒」，對此，藝人歐陽靖表示曾想把孩子送托嬰中心，由於得戴口罩才肯收，但她認為此舉違反常理，後來便決定不送托。

歐陽靖表示兒子還是嬰兒時，身為新手單親媽媽無法兼顧家庭及工作，便決定把他送到托嬰中心，不過業者表示正值疫情期間，嬰兒得戴口罩才肯收，由於疾管署並未要求嬰兒強制戴口罩，加上兒子正值抗拒戴口罩的階段，自己也認為這個時期的嬰兒口鼻被遮掩，是違反常理的事，幾番考量後決定不送托嬰，好在後來找到一對一保母可以送托，才解決眼前問題。

歐陽靖表示送托嬰中心強制小孩得戴口罩才肯收，讓她決定不把兒子送托。（圖／GinOy 歐陽靖 臉書）

歐陽靖指出兒子到兩歲多，也就是上幼幼班後，才願意好好戴上口罩，雖然都是戴著兒子去空曠海邊玩，但倘若有陌生人經過身旁，看到沒戴口罩的兒子，就跟看到瘟神一樣，避之唯恐不及，自己也會遭到陌生人指責，母子倆因此度過一段躲躲藏藏的日子，即便如此，她表示仍不贊成讓太小的嬰兒戴口罩，畢竟連小兒科醫師都說﹕「讓嬰兒遮掩口鼻的危險性非常大」。

對於歐陽靖的一番見解，許多網友也相當認同﹕「日本的保育園也都不太鼓勵戴口罩，嬰兒更是不能戴，我覺得應該是大人作好防護，就不會影響小朋友」、「嬰兒帶口罩的風險比不戴還大」、「過度防疫並未尊重孩子本身的自主意識、安全，是為了政策跟排除父母的焦慮」、「我的寶寶也戴不住，只能盡量往人少的地方去」。