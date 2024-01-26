樂天女孩熊霓先前被周刊報導與大44歲胡瓜過從甚密，最近又被拍到和徐薇的兒子江大成約會，胡瓜得知後樂觀其成，並自嘲「黑鍋背了半年」。豈料胡瓜親友昨受訪打抱不平，熊霓同步發文洩心聲。

熊霓近期的緋聞不斷，昨胡瓜親友向《鏡週刊》爆料，胡瓜為江大成的新書寫掛名推薦，卻連一本書都沒收到，親友批評江大成不懂禮節，也說「熊霓和江大成把胡瓜消費到了極點」。

胡瓜自嘲背了半年黑鍋，終於可以還原真相。（圖／胡瓜臉書）

熊霓昨在IG發新貼文，她分享一張自己穿紅衣的照片，有感而發地寫道：「以前被誤解的時候，我總想著去解釋（你誤會我了，我不是這樣的人）我會想盡一切辦法去證明自己；而現在對於別人的誤解，我不在乎我也不想去辯解，學會與所有的聲音共存，但不會被左右，也尊重所有聲音，但我還是那個我。」

熊霓發文。（圖／熊霓IG）

此文一出，許多網友紛紛留言打氣，其中有不少藍勾勾友人，像是林襄：「讚欸，我要向你學習」、梓梓：「我也是～這樣很棒」、嘎琳：「沒錯」、林岱縈：「That’s right!」、小豬黃沐妍：「做好自己就好」。