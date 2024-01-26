民眾黨24日晚間舉辦感恩餐會，卻傳出包含前立委蔡壁如等選將未受到邀請。而民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪昨(25日)晚卻爆料，老公跟她說該活動是感謝民眾黨的黨工和競總成員辦的，「說我可以不要參加」，直到幕僚稱「很多不是黨員的志工朋友」出席，自己最終才決定出席。

陳佩琪在臉書發文稱，24日那場餐會，先生本跟自己說是感謝民眾黨的黨工和競總成員辦的，說她可以不要參加，的確自己不是黨員，也不是競辦員工，參加有疑慮，後來幕僚說出席者有很多不是黨員的志工朋友們，所以才決定出席。陳稱，選後這兩週， 柯有幾場謝票活動和感恩餐會，只要是和志工有關的，自己也都會利用下班時刻或假日期間儘量出席參加。

此外，陳佩琪還表示，這次選戰柯文哲給她一個頭銜，就是小草志工團的『榮譽團長』，說來慚愧， 除『扛阿北、守台灣』活動曾陪走幾小段外，也多次利用活動機會中午和志工們一起吃便當閒聊，除此之外，有這個頭銜，實在沒能幫到什麼忙。

至於柯文哲到底有沒有走出2024大選陰影，陳佩琪再次強調，柯文哲曾跟她說過，「在藍白合那段日子裡，柯粉、志工們傷心難過跑掉很多，這也反映在後續的民調上，他說他會檢討改進，也感謝志工們這一路不離不棄的相挺。」