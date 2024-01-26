用氣炸鍋做料理省時又方便，有網友昨天在好市多發現一台氣炸鍋只要1579元，現場不少會員在搬貨，他趕緊拍照PO網分享，用過的網友大推「超好用又便宜，CP值很高」，還有網友直喊「後悔沒早點買」。

一名網友在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」社團貼出照片，一台6.7公升的數位氣炸鍋售價1579元，他趕緊PO網表示「桃園店出現了」，還說有看到就要先拿，稍微猶豫一下可能就沒了，他拍照當下已經有不少會員在搬貨。

貼文曝光引起許多討論，用過的網友都大讚這台氣炸鍋CP值很高，「超好用又便宜」、「好用，隔幾個月就會出現一次」、「上周剛入手，很好用」、「面板很有質感」、「便宜好用，後悔沒早點買。」

有網友質疑「這價位的塑膠味應該很重」，其他人則表示「前2次有點味道，後面就沒有了，很好用」、「我前2、3次用柑橘類的皮氣炸，後面就沒味道了」、「用一段時間了，沒什麼塑膠味，算好清潔，但因為我很常使用，不沾塗層沒辦法維持太久，但就是便宜，很划算。」