民眾黨主席柯文哲26日騎著YouBike前往立法院出席黨團晨會。（姚志平攝）

民眾黨不分區立委當選人黃珊珊26日前往立法院出席黨團晨會。（姚志平攝）

柯文哲赴民眾黨團晨會。(取自直播)

【LIVE直播】柯文哲赴民眾黨團晨會 討論新國會政策方向

關於立法院正副院長投票意向，民眾黨今(26日)上午將舉行內部會議，共同討論黨內事務與政策。黨主席柯文哲一早騎著YouBike到立法院，和黨內主管參與黨團晨會，是否有最終結果備受關注。

柯文哲9時20分時許說明，還是主張公開透明，希望藍綠院長副院長候選人直接到黨團，不要說是政見發表，最起碼是溝通，閉門會議，不會搞像君悅現場直播，邀請兩黨候選人到黨團跟8位立委說明想法，要支持國會4項改革，候選人要對此表示態度。他並強調國會團進團出，至於亮票方式會用適當方式讓大家知道。

民眾黨立法院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，藍綠兩黨的立法院正副院長擬參選人對於國會改革的態度，將是民眾黨立委的投票依據，目前僅有國民黨對於民眾黨4項改革訴求有較積極的回應，呼籲民進黨也能正面具體回應。

楊寶楨指出，國會改革是蔡英文總統2016年競選時的政見，8年過去了，只看到民進黨的傲慢，呼籲別再迴避2016年的承諾，應讓民眾看見民進黨要持續執政的改革決心。