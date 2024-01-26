大陸女將鄭欽文勇闖澳網女單決賽，無論是否摘冠，她都將在下周的WTA世界排名擠進前10名，成為東亞第一女將。鄭欽文說：「事前沒人告訴我，這是個好消息，我去年在澳網就想打進前10名，今年我做到了。」鄭欽文打進4強的積分就足以殺進前10，不過想打下亞洲球后還需要更多積分。

鄭欽文闖進決賽之後，預計可從女單世界第15驟升到第7名（摘冠就是第6名），積分從2720飆漲到3950分（摘冠4650分）。「亞洲一姊」目前是哈薩克的芮芭奇娜（Elena Rybakina），她是今年澳網第3種子，但是次輪就被淘汰，積分重挫之後預計仍有5688分，即將跌到世界第5。鄭欽文是第2位打進世界女單前10名以及大滿貫決賽的大陸女將，第一位就是她的偶像李娜。

因為姓名的英文拼音Qinwen Zheng，鄭欽文獲得「女皇」的綽號（Zheng“Queen”Wen），這次她有機會在墨爾本幫自己加冕。

女單決賽將由鄭欽文對戰白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），鄭欽文在準決賽淘汰烏克蘭女將雅絲崔絲卡（Dayana Yastremska），幫助澳網避免了一個尷尬的政治場面（烏克蘭對戰白俄），大家可能不願看到決賽打完之後兩位女將拒絕握手同台。依照大會規定，白俄選手也不許使用國旗。