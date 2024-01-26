下個月就要過年，一名男網友表示，他真的厭惡「紅包文化」，因為他是長子，每到過年，除了要包紅包給爸媽，還要給2個妹妹和遠方親戚的孩子，10幾個人都不能漏，每次包紅包就噴了好幾萬，且因妹妹們都已30多歲，親戚的孩子一堆他叫不出名字的，卻還要給錢，讓他心生不滿，也引起網友討論。

一名男網友近日在Dcard上分享，他是家中長子，下面還有2個妹妹，每到過年三兄妹都會分別包紅包給爸媽，但每年爸媽都會要求他要額外包紅包給2個妹妹，原本妹妹還在念書就算了，但現在大家都已經30多歲，到底還要包紅包給妹妹們多久，而爸媽不合理的要求也讓他覺得，先出生的人好衰。

男網友表示，更煩的是，家中遠房親戚的小孩，10幾個小孩，有些他甚至不知道叫啥名字，每個小孩都要包1000元，隨便就會噴掉10000元，如果這些親戚的小孩還是兒童就算了，但有些人都已經成年了，讓他真的很不爽，最慘的是想躲都躲不掉，因為每次到時間就會有長輩組織發紅包環節。

貼文引起網友討論，「通常已經有工作就不用包了吧？且兄弟姐妹也不用互包，你家的習俗好奇怪，真的會讓人不想回家」、「平輩我不會給，爸媽不爽就不爽，戶頭裡有錢比較實在」、「我家不會這樣，但如果是我就不回去了，又不是慈善事業」。

男網友後來也補充說，他已決定今年不包紅包給2個妹妹，至於親戚的孩子們，他目前想到的方法就是避開他們，只是還沒想好要用什麼方式，但他覺得「紅包文化」真的蠢到極致，為何要強迫別人貢獻辛苦錢，還美其名祝福，但也要當事人心甘情願吧！