網紅丹妮婊姐和黑人男友「黑豹」談遠距離戀愛4年，近日她到美國找男友，沒想到黑豹竟向她求婚，丹妮婊姐意外成為人妻。近日，她在IG透露結婚的消息傳到雲林阿嬤耳中，阿嬤立刻打來向她媽媽求證，第一時間丹尼婊姐還很欣慰完成阿嬤多年來的願望，沒想到阿嬤接下來脫口一句話，讓丹妮婊姐崩潰說：「我離婚了」。

丹妮婊姐昨在IG分享一支影片，表示住在雲林的阿嬤知道她結婚後，立刻打給她媽媽詢問，丹妮婊姐的媽也承認女兒嫁人，讓阿嬤樂不可支，故事聽到這裡，丹妮婊姐直言自己也很開心，因為雲林阿嬤已經向她催婚催了10幾年，這下總算讓阿嬤完成心願，自己可以功成身退，讓阿嬤沒有遺憾，死而瞑目。

丹妮婊姐透露被阿嬤催生。（圖／翻攝自dannybeeech IG）

丹妮婊姐以為自己結婚後，就此可以脫離阿嬤的碎碎念攻擊，沒想到阿嬤下一句就是「叫她快點生一生」，意指叫她快點拚做人，讓丹妮婊姐傻眼，隔空呼籲請阿嬤鄰居隔天去跟阿嬤說：「妳孫女離婚了」，笑說因為再過兩星期就要過農曆春節，屆時回老家阿嬤一定會火力全開逼她快點懷孕，希望雲林鄉親幫幫忙拯救她離開困境。

見此，網友笑說：「阿嬤不會放過你的，生完就會追二胎，比追酒還可怕」，丹妮婊姐傻眼說：「X！阿嬤好像還能活20年」，又有網友說：「不能乾脆說我結紮了嗎」，丹妮婊姐說：「也可以的，勞煩鄉親幫忙」，更有人笑說：「阿嬤這種生物，在還沒見佛祖之前願望永遠不會是最後一個」、「超好笑，這就是步步緊逼」、「借一個抱回去？」。

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