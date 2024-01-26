美國公布去年第四季經濟成長（GDP）年增3.3%超乎預期，強勁成長為市場帶來提振，美股表現強勢，道瓊創下歷史收盤新高，標普500指數連5日改寫歷史收盤高點。台股攻上萬八後陷入震盪，早盤約挫低50點至17943.65點，失守萬八關卡。

台積電ADR上漲0.04美元或0.03%，收116.56美元；聯電上漲0.06美元或0.73%，收8.27美元。台積電早盤上漲2元至644元。

聯電宣布將與英特爾合作開發12奈米製程平台，但股價未受利多消息激勵，早盤股價逆勢下挫逾3%，面臨50元關卡保衛戰。

美股道瓊上漲242.74點或0.64%，收38,049.13點。NASDAQ上漲28.58點或0.18%，收15,510.50點。S&P500上漲25.61點或0.53%，收4,894.16點。費城半導體下跌11.08點或0.25%，收4,472.26點。