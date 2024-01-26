陸軍機步234旅今（25日）在屏東保力山三軍聯訓基地進行「聯勇112之10號操演」旅攻擊實彈測考，操演過程中，受測部隊展現高昂士氣與精實戰技，並在空軍及陸航火力支援下，有效發揚兵、火力，殲滅敵軍並奪佔目標區，順利完成操演任務。

AH-64E阿帕契攻擊直昇機射擊2.75吋海神火箭彈。（軍聞社提供）

砲兵部隊以精準火力攻擊目標區，為前線地面部隊提供火力支援。（軍聞社提供）

據《軍聞社》報導，操演上午於恆春三軍聯訓基地展開，並在保力山教練場進行實彈測考，擔任測考部隊的機步234旅，首先由砲兵部隊進行「檢驗射擊」，隨後由空軍第一聯隊IDF戰機投放BDU-33訓練彈及射擊20公釐機砲、陸航601旅AH64E攻擊直升機以30公釐鏈砲及海神火箭彈攻擊目標區，以熾盛火力支援地面部隊發起攻擊；隨後，聯兵1營官兵在砲兵部隊持續以火力掩護下，運用CM11戰車及CM33、CM34甲車，對敵發起攻擊，摧毀敵軍陣地、殲滅敵人有生力量，並乘機發起追擊，順利奪取目標區，達成任務。

操演過程中，受測部隊依序進行先制攻擊、攻擊前準備射擊、驅離敵軍警戒部隊、聯合火力運用暨協同作戰、衝鋒及陣內戰等操演課目，以及掩護射擊、奪取縱深目標、戰場追擊等階段，所屬戰車、裝甲車伴隨步兵、工兵等單位，依照想定狀況逐步推演、逐次向目標攻擊及推進，順利完成此次操演，展現單位平日精實訓練成果。

本次陸軍機步234旅「聯勇112之10號操演」透過想定，磨練各級幹部，能夠熟稔指參作業程序、聯合火力運用、指揮管制及後勤作業等，強化聯合作戰效能，並且力求貼近實戰場景，訓練官兵能在操演過程中，發揮平日戰備整備成果，克服測考中各項困難與窒礙，順利完成各項操演項目，並持續厚植、深化部隊防衛作戰能力。

CM11勇虎戰車發射煙幕彈後脫離陣地。（軍聞社提供）