●英特爾周四盤後股價重挫逾10%，報44.52美元。該處理器大廠上季營收獲利表現優於市場預期，但本季展望意外疲弱，反映出傳統伺服器和個人電腦市場對其晶片的需求前景不明。英特爾2023年第四季營收年增10%，為154.06億美元，優於市場預期的151.5億美元，且終於扭轉了連跌7季的局面。經調整後每股盈餘較前年同期大幅成長260%，為54美分，優於市場預估的45美分。該公司預估2024年第一季營收介於122億～132億美元，遠不及市場預估的141.5億美元。經調整後每股盈餘預估為13美分，亦落後市場預估的33美分。

●特斯拉周四重挫12.13%，收在182.63美元，創下2023年5月以來新低，市值縮水至5800億美元，低於禮來（Eli Lilly）、略高於博通（Broadcom）。本月以來，特斯拉市值累計已失血約2100億美元。由於大打價格戰，該電動車大廠上季營收獲利表現均落後市場預期，並警告今年的電動車銷量可能較去年大幅放緩，成為第一家對電動車需求提出預警的大廠。受此拖累，其他電動車製造商亦表現疲弱，Rivian Automotive跌2.2%，Lucid Group跌6.7%。

●IBM上季業績報喜且本季展望樂觀，周四股價飆漲9.49%，收在190.43美元。該公司去年第四季營收年增4%，為173.8億美元，經調整後每股盈餘為3.87美元，優於市場預期的營收173億美元、每股盈餘3.78美元。執行長Arvind Krishna表示，受惠於強勁的AI需求，旗下生成式AI和Watsonx產品的業務規模較第三季翻倍成長。

●波音跌5.72%，收在201.88美元。美國聯邦航空總署（FAA）宣布已經通知波音不能擴產737 MAX系列窄體客機，但日前發生艙門半空掉落事件的737 MAX 9系列只要檢查通過即可復飛。