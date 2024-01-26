男星王大陸2021年與馬來西亞女星蔡卓宜傳緋聞，隔年雙方公開認愛，豈料兩人情變，王大陸身邊的女伴換成網美沐軒，蔡卓宜則未傳出新緋聞。近日，有網友留言問蔡卓宜「王大陸過得如何」，她不閃躲，直接回覆對方。

蔡卓宜最近專心投入工作，推出新歌《I don't care》，時不時就在社群PO相關作品宣傳，由於王大陸最近有了新歡，許多網友都到蔡卓宜的版上留言，其中一人還直接問：「我只想知道王大陸最近過得如何？」，蔡卓宜見狀，直接回應：「要不你去他抖音問？」

蔡卓宜直球回應。（圖／蔡卓宜小紅書）

不僅如此，蔡卓宜一一點讚每一則留言，沒特別避開有關王大陸的評論，有網友好奇地問：「為什麼每一條評論都點讚？」蔡卓宜幽默地回應：「為了打歌不擇手段」，被網友讚賞：「好可愛啊蔡寶寶，做自己，不管別人怎麼想」、「開心就好，don't care不好的一切」。

王大陸本月初為宣傳主演的電影《怒潮》，和阮經天一起出席聯訪，雖沒正面回應感情問題，但自認是戀愛腦，談起戀愛會像「大狗狗」一樣，更自比是「黃金獵犬」；至於西洋情人節會怎麼過？王大陸笑回：「天天都是情人節！」間接承認熱戀中。