賀瓏主持的脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，因為大陸媒體人王志安的言論疑似歧視身障者，也是民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發網友不滿砲轟；未料，如今又被控訴把山地原住民立委參選人的名字唸錯，引發當事人不滿，直接怒嗆﹕「果然是垃圾節目、垃圾藝人」。

賀瓏先前預錄好的節目昨(25日)被PO上網，他在過程中討論投開票問題，提及部分參選人名字過長，對於唱票選務人員是種負擔，並開玩笑地表示：「那些開票所應該要有職災加給」，對此，參選2024山地原住民立委的布農族青年「Savungaz Valincinan」發文砲轟，她在臉書曬出賀瓏主持節目的截圖，怒嗆對方就算要嘲諷她的名字，至少先搞懂正確發音，接著怒斥﹕「果然是垃圾節目、垃圾藝人，從來沒有想要尊重人，才會讓大陸人上節目嘲諷身障者與台灣的民主制度，以及想要嘲諷別人的名字，卻連唸都不會唸，一群垃圾」。

對此，《賀瓏夜夜秀》製作人留言公開道歉，他表示引用姓名時參考對方接受電視台專訪的影片，錄影前也找人多次練習，卻疏忽未與本人確認名字發音是否正確，為此致上歉意﹕「發音不標準讓您感受不舒服，實屬不敬，在此向您致歉，對不起」，強調會請團隊修整影片內容，目前該片段也已經遭到刪除。

對此，網友則是正反評論不一，有些人表示﹕「你的回應很有風度」、「從來不看，一點都不好笑的夜夜秀」、「那個發音我真的是……起雞皮疙瘩」，不過部分人則是不滿Savungaz Valincinan的言論，紛紛砲轟﹕「我連唸都不會唸，我也垃圾嗎」、「你好可悲，這樣就要爆氣，還好沒選上」、「他也不是刻意念錯，有必要直接罵人垃圾」、「唸錯名字跟說人家垃圾我不知道哪個比較尊重人啦」、「這樣就罵人垃圾，你這麼沒水準嗎」。