NewJeans團員Minji首度現身CHANEL品牌秀場，成為媒體追逐焦點。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

黑珍珠娜歐蜜不止在前導影片現身，也同時現身大秀現場。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

香奈兒（CHANEL）發表2024春夏高級訂製服大秀，眾多名人均到場近距離觀賞CHANEL無與倫比的華麗工藝，NewJeans團員Minji更是首度現身CHANEL秀場，她身穿2024春夏高級時裝現身秀場。台灣品牌大使昆凌也身穿2024春夏時裝現身高訂秀場，這次她們一家人分別現身巴黎，昆凌還幫老公周杰倫暖心慶生，羨煞不少時尚情侶，能因為工作一起飛來巴黎團圓的家庭，大概也只有昆凌一家。而安娜莫格拉莉絲（Anna Mouglalis）娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）更是精彩演繹不同季別的高訂時裝風格，展現香奈兒獨特又深具優雅魅力的形象。前導影片女星、品牌大使暨優秀舞者瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）更是一同現身大秀，成為話題焦點。

由一顆鈕釦而生，香奈兒春夏高級訂製服的起源，就呈現在秀場上方。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

雖說由鈕釦開始，但春夏高訂細節呈現了相當多的舞蹈動作。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

透膚刺繡蕾絲褲裝呈現少見的俐落感，在高訂上的呈現也較少見。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

搖曳的裙擺和漸變色的裙裝設計，呈現了CHANEL高訂的魅力。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

服裝上的花紋印花也是焦點。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

以芭蕾和舞蹈為引，帶領世人一同領略肢體律動的美感。香奈兒品牌藝術總監維吉妮婎婭（Virginie Viard）更以珠寶鈕扣做為舞蹈服裝的敲門磚，由瑪格麗特庫利領銜主演前導影片，講述一個追尋香奈兒外套袖口上的鈕扣開始，為現實和藝術之間搭起了雙向溝通的管道。透過尋找、獲得、縫補的過程，她領略了美麗不是一時，而是經常性地呈現，這也呼應到此次大秀主題選擇芭蕾這個焦點主因，此次選擇芭蕾舞做為高訂方向，除了基於追想COCO CHANEL女士一個世紀以前設計了芭蕾舞裝外，也想讓世人透過服裝線條想到那肢體的永恆美感。「我經常思考著舞蹈，這是香奈兒很重要的主題。品牌與舞蹈機構、編舞家和舞者都有著緊密的連結，我們為芭蕾舞打造演出服裝。我試圖將身體的力量與優雅注入一系列飄逸雅致的作品中，結合薄紗、荷葉邊、褶飾和蕾絲等細節呈現。」對於這一季服裝，她以各種以芭蕾舞而生的靈感做鑑，帶來結合長禮服、連身褲裙、蕾絲腰帶等，更在如摩登新潮的羽絨外套上加入了薄紗與連帽，形成大秀上的另一種美。