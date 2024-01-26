娜塔莉波曼以黑色背心搭配亮片短裙，展現優雅女性美感。（Dior提供／黃唯淯台北傳真）

Dior發表2024春夏高級訂製服大秀，品牌大使韓韶禧現身秀場，她在IG上還興奮發表「Dreams come true」，究竟是什麼讓她美夢成真？原來是同框她心中的女神娜塔莉波曼（Natalie Portman）讓她一臉春風得意樣，同時歌手蕾哈娜（Rihanna）、安雅泰勒喬依（Anya Taylor-Joy）也各自穿上一黑一紅的高訂服裝現身，也炒熱現場氣氛。

品牌大使安雅泰勒喬依以紅色蕾絲長洋裝搭配淡金長髮與無瑕妝容，只能說美翻天。（Dior提供／黃唯淯台北傳真）

Dior發表2024春夏高訂系列，以氛圍感重現當代美感。（Dior提供／黃唯淯台北傳真）

與Isabella Ducrot合作打造的大秀現場。（Dior提供／黃唯淯台北傳真）

此次Dior高級訂製系列講究的是一種形似雕塑氛圍的服裝造型設計，創意總監Maria Grazia Chiuri以迪奧先生打造的La Cigale洋裝，結合藝術家Isabella Ducrot的《Big Aura》裝置藝術作品，做為大秀的牆面裝飾，而細觀「AURA」這個字眼，也可以明確捕捉到Maria強烈想塑造的「氛圍感」，於是沿著氛圍而生，結合古典La Cigale洋裝為起點的高訂禮服呈現在世人眼前，La Cigale法文中譯為蟬，仔細觀察1952年，迪奧先生發表的La Cigale禮服可推出端倪，蟬蛹化出土後身上會有一絲斑爛的漸變色澤，而當年迪奧先生將這種折射效果處理至服裝上頭，即為後世有名的摩爾紋（moiré pattern），這種過去只能在攝影機中見到的高頻雜訊，轉化至服裝上反而充滿耀眼光澤，moire也是源自法語紡織品一詞，形似水波紋路，最早這種織物僅能以不同經緯的絲線織出，爾後加入了棉或聚酯纖維，反而產生更獨特的光澤，這也是促使Maria決心以La Cigale為起點，重新打造2024春夏高訂禮服之因。