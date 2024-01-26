大陸外交部網站26日消息，中國大陸外交部發言人汪文斌宣布：應泰國副總理兼外長班比邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於1月26日至29日訪問泰國。
經中美雙方商定，王毅將在曼谷與美國總統國家安全顧問蘇利文舉行新一輪會晤。
據悉，蘇利文已從華府出發到泰國會見王毅，據信，雙方主要商討當前葉門胡賽組織封鎖紅海航道有關事宜，兩人也是在去年11月中旬亞太經合會議舊金山峰會拜習會後，再度會見。
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大陸外交部網站26日消息，中國大陸外交部發言人汪文斌宣布：應泰國副總理兼外長班比邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於1月26日至29日訪問泰國。
經中美雙方商定，王毅將在曼谷與美國總統國家安全顧問蘇利文舉行新一輪會晤。
據悉，蘇利文已從華府出發到泰國會見王毅，據信，雙方主要商討當前葉門胡賽組織封鎖紅海航道有關事宜，兩人也是在去年11月中旬亞太經合會議舊金山峰會拜習會後，再度會見。
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