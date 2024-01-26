近日寒流襲台，不少人穿厚外套禦寒，一名網友分享，最近不戴帽子就冷到快中風，因此他覺得連帽外套超實用，冷的時候直接拉起帽子戴上，頭頸立刻就暖起來，引起網友討論，不少年輕人卻吐槽說，連帽外套已退流行，且會覺得勒脖子；但有網友認為連帽外套超實用，特別是下小雨的時候。

一名網友在PTT上分享，這2天在外面不戴帽子都有種冷到快中風的感覺，這時候戴上外套的帽子突然就暖和許多，因此他一向偏好連帽外套，不過現在的大衣或外套幾乎都不做連帽，所以要保暖頭部就必須要另外買帽子，實在有點麻煩，也很好奇大家喜歡外套本身就有帽子，還是比較喜歡沒有帽子呢？

貼文引起網友討論，不少年輕人表示，連帽外套早就退流行，現在都是外套或大衣配毛帽。「不如穿帽T配大衣，連帽大衣真的超蠢」、「外套連帽不流行了」、「外套連帽很不實穿， 且常常會因為帽子太重，而被勒住的感覺」。

不過也有人認為，台北冬天常常飄雨，外套或大衣有連帽真的超方便。「連帽真的很方便，有時候下毛毛雨，直接把帽子拉起來就可以，冬天真的好用」、「冬天外套沒帽子真的廢了一半」、「真的很方便，且脖子後面也比較不會冷，所以平常還是會選有帽子的外套穿」。