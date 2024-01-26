廖大乙說穿戴紅色衣物可改運、加強財運。（廖大乙提供／楊舒婷高雄傳真）

農曆春節倒數2周，許多人會在春節期間買樂透、刮刮樂來試試手氣，作為新的一年開端。民俗專家廖大乙就指出，屬兔、雞、馬這3生肖在農曆春節期間財運強強滾，不過要試手氣也得注意地點，例如彩券行要選在寺廟、教堂的後方，不可以選在廟門、堂門前方的彩券行，這樣中獎機率大大提升。

廖大乙說明，今年是兔年，屬兔、雞、鼠、馬的民眾本屬黯淡無光，在立春之後將會轉運，變得陽光普照，財源廣進，且一掃過去陰霾；而明年是青龍年，穿戴紅色、金黃色、土黃色，就會帶來幸運。

廖大乙也提醒，民眾若要出門試手氣時，最好是從辦公室和住家的東、西位置出門，會較有機會，且刮刮樂、樂透都因屬於偏財、陰財，不宜見天，所以最好是在寺廟和教堂建築物的後方購買刮刮樂，盡量避免在寺、廟、堂的前方購買刮刮樂、樂透。

廖大乙也說，春節屬龍、狗、牛、羊財運欠佳，容易有口舌之非，心情會較煩躁，因此要定靜，凡事都要思考一下再出發，還有行車要小心。如果以上生肖要破除不好的磁場就是穿戴紅色，提升正能量。

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