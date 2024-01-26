1架俄羅斯伊留申（Il）-76運輸機周三（24日）在比鄰東烏克蘭的貝爾哥羅德（Belgorod）區爆炸墜毀

1架俄羅斯伊留申（Il）-76運輸機周三在比鄰東烏克蘭的貝爾哥羅德（Belgorod）區爆炸墜毀，莫斯科說，機上載運的是烏克蘭戰俘，但基輔卻直指，機上是要用來進一步打擊烏克蘭的飛彈。

據俄方說，由於這起墜機事件，導致74人喪生，其中有65名烏克蘭戰俘。然而，綜合外電報導，一名烏克蘭軍事情報官員說，情報顯示，只有5具屍體從墜機地點運送到附近的太平間，令人對莫斯科的說法存疑。

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）說，運送到太平間的人數和機上機組員的人數大致吻合。據莫斯科說，機上除了65名烏克蘭戰俘外，還有6名機組員和3名軍方護送人員，而俄羅斯當地州長則公佈了6人機組員名單。

儘管CNN要求尤索夫說明，俄羅斯當局和烏克蘭情報部門所說的死亡人數差異，但尤索夫仍堅持最初的評論。不過，俄方卻提不出證據，以支持機上有烏克蘭戰俘的說法。而俄羅斯國營媒體第一次播出的墜機現場影片卻顯示，地上有幾具屍體，但卻沒有數十人喪生的跡象。

2023年2月獲釋的烏克蘭前戰俘柯列斯尼科夫（Maksym Kolesnikov）坦言，他對俄羅斯的說法存疑。他在社群媒體X上說，俄方聲稱，Il-76上有65名戰俘，6名機組員和3名軍方護送人員，而那根本是胡說八道。他說，當時他搭運輸機從布揚斯克（Bryansk）到貝爾哥羅德時，每50名戰俘就有約20名憲兵看守，而65名戰俘只有3人看守，「是喔！」

1架俄羅斯伊留申（Il）-76運輸機爆炸墜毀，殘骸四散。

不過，俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）周四公開第二段聲稱來自墜機現場的影片卻顯示，雪地上似乎有四散的人體遺骸。

此外，莫斯科指控基輔，從烏克蘭以防空飛彈系統擊落這架運輸機，並說俄羅斯航太軍（VKS）的雷達設備偵測到兩枚烏克蘭飛彈。雖然烏克蘭軍方說，他們認為接近貝爾哥羅德的俄羅斯軍機是名正言順的目標，但並未證實向這架軍機開火。

而俄羅斯軍事媒體VChK-OGPU報導，就在Il-76運輸機墜毀前不久，而大型物體從機上掉落。據悉有來自俄羅斯安全部隊內幕消息的VChK-OGPU說，有目擊者指稱，約上午 11:00軍機就要墜毀前，有個「奇怪」的物體從機上被扔出來。

另一方面，烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）也說，這架Il-76墜毀前，從機上掉落了好幾個「大型物體」，但不清楚它們是什麼。他並指出，消息顯示，墜機後俄方隨即封鎖現場，禁止當地居民接近。

而《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）原本引述消息人士的話說，墜機是烏克蘭武裝部隊所為，但後來又引述另一名消息人士的話說，無法證實相關消息。此外，它引述烏克蘭武裝部隊不具名消息人士的話說，這架軍機運輸的是俄羅斯S-300防空系統飛彈，但並未提及戰俘。