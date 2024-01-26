今（1月26日）是農曆12月16日，也是民間俗稱的尾牙，原本是寫作「尾迓」，而「迓」有迎接神明來接受供奉的意思。習俗上這天除了祭拜土地公之外，還要吃潤餅和刈包，前者象徵財富滿足，後者意味來年發大財。

民俗專家謝沅瑾在臉書粉專發文指出，農曆二月初二稱作「頭牙」，而十二月十六日便是大家所熟知的「尾牙」，民間企業、公司行號，多半會在尾牙這天宴請員工聚餐，並舉辦抽獎，犒賞員工一整年的辛勞。

俗語說「吃頭牙燃嘴鬚，吃尾牙面憂憂」，根據習俗，若是有老闆想要趁此時解雇不適用的員工，只要把雞頭朝向那個人的位置，便是暗示過完年後不用再來上班；然而並不是「尾牙」沒被雞頭對到，就保證沒有問題，因為習俗上，員工在過年後若是沒有受邀參加「頭牙」，通常也代表離職之日不遠。

謝沅瑾表示，作牙時一般會吃「刈包」與「潤餅」，「刈包」類似饅頭剖開的形狀，中間會放滷肉片、糖粉、花生粉、酸菜、香菜等餡料，看上去就像一個皮包裝滿錢財的樣子，因此象徵「發財」。

此外，刈包形相上，象徵老虎的嘴型，從外形上看，就好像老虎咬著一塊豬肉，俗稱「虎咬豬」，在尾牙時吃刈包象徵著將一整年不好的厄運，全部把它吃掉，迎接來年事事順利。還有一說是，「虎咬豬」與閩南語音「福咬住」相近，內夾的酸菜被客家人視為福菜，所以有「留住福氣」的意思。

而「潤餅」則是由糯米磨成粉，揉勻成薄皮狀，裡面包紅蘿蔔絲、豆芽菜、筍絲、虎苔、花生粉、甚至肉絲或肉片等食物，形似捲成一捲的古代銀票，因此有「發財富潤」之意。