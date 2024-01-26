彰化縣消防局和美消防分隊高級救護技術員黃景嵐曾獲內政部消防署救護之王獎與台灣心肌梗塞學會金心獎。（彰化縣消防局提供／孫英哲彰化傳真）

彰化一名年近7旬的老翁，前天深夜疑因寒流來襲氣溫驟降，急性心肌梗塞發作，被送醫救回一命，他1年半以前也曾急性心肌梗塞發作，兩度救護他送醫的都是曾獲內政部消防署救護之王獎與台灣心肌梗塞學會金心獎的和美消防分隊高級救護技術員黃景嵐，巧合的緣份，令人稱奇。

黃景嵐回想當時的狀況表示，24日深夜出勤時，就對案發地點感到很眼熟，到場後詢問病患，果然患者在1年半前也曾因急性心肌梗塞發作，由他實施12導程心電圖並即時送醫搶救。

老翁說，上一次在接受心導管手術治療時，曾一度失去呼吸心跳，幸好消防隊與醫院聯手即時搶救救回一命，這次又因為胸痛、胸悶及頭暈再次叫救護車，他在得知又是黃景嵐到場救護時，在車上就特別表達感謝之意。

面對老翁又再度心肌梗塞發作，黃景嵐一邊了解老翁的狀況，同時熟練的完成心電圖操作，並在排除禁忌症與線上醫師指導下，給予老翁服用雙抗血小板藥物，及時將老翁送醫。

「全國救護之王真的是實至名歸！」彰化基督教醫院急診暨重症部醫師林晏任指出，不少原本就有心血管疾病的病人在這一波超強寒流影響下，又再度復發，通常第二次發作有可能比第一次更為凶險，還好消防局救護員在院外就啟動了彰基的急診及心導管團隊待命。

到院後，該名老翁在49分鐘內就完成心臟冠狀動脈阻塞的打通，相較於全國平均90分鐘內打通，足足縮短了41分鐘。該名老翁術後狀況穩定，相當的不容易，這也顯示出消防局平時的訓練紮實和救護員現場的機警反應，以及與醫療院所之間的合作無間。