農曆春節將至，為把關市民春節飲食安全，高雄市政府衛生局25日會同市府消保官、農業局、經發局、衛福部食藥署及經濟部標檢局，前往高雄市三鳳中街年貨大街，執行年節食品聯合稽查。現場除查核85家業者之貯存環境、販售場所衛生及食品標示、肉品原產地標示，皆符合規定。現場亦抽樣豆製品，以衛生局研製的快篩試劑檢查，初步篩檢是否含皂黃及過氧化氫等不合法的食品添加物，現場快篩結果符合規定。

衛生局張秋文簡任技正與劉慧君消保官說明正確食品標示。（圖／高雄市衛生局）

高雄市衛生局提醒民眾，採購年節食品時，應把握 「五不原則」：(一)標示不清楚者不買、(二)過於鮮豔不買、(三)有異味者不買、(四)來源不明者不買、(五)有破損者不買。同時呼籲民眾不論訂購年菜、自煮年菜、餐廳圍爐或使用網路平台外送年菜，都要注意飲食安全，調理食品應遵守預防食品中毒五要原則(如下)。

(一)要洗手：調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。

(二)要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。

(三)要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。

(四)要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。

(五)要注意保存溫度：保存低於7℃，室溫不宜放置過久。

另外衛生局也提供免費皂黃及過氧化氫快篩試劑，民眾如有需求及任何食品衛生問題，可洽詢衛生局食品衛生科。

衛生局張簡技介紹簡易檢測試劑使用及實際檢體測試。（圖／高雄市衛生局）

高市府表示年節期間消保官與市府物價小組將不定期啟動稽查，持續關注春節應景商品的物價波動，嚴密監控產品價格的合理性，如有異常漲價將溯源追查批發供應情形，保障消費者權益。若民眾認為業者販售年節食品有不合理漲價情形，可電話直撥1999市民服務專線或1950消費者服務專線反應，也呼籲業者不要哄抬價格，以免觸法。

衛生局提供免費皂黃及過氧化氫快篩試劑，民眾如有需求及任何食品衛生問題，逕洽衛生局食品衛生科。