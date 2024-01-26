立法院即將開議，立院龍頭備受關注，傳民眾黨可能分裂投票，對此，游錫堃今表示，「不管什麼顏色，歡迎投票給我，我不會拒絕任何顏色的選票。」

游錫堃今接受廣播節目專訪，並於會後接受媒體聯訪時表示，立法院長選舉是複選產生，113位委員都是候選人，他現在只是其中一位，要成為院長必須得到某一黨支持。他說，民進黨還沒有開黨團會議，也沒有推舉他，必須等到推舉後，才能說明報告。

針對綠白是否可能合作，游錫堃指出，如果是複選，「不管什麼顏色，歡迎投票給我」。他舉例，就像選縣長，也是希望爭取到任何一票，而他競選過程中，不會拒絕任何顏色的選票，只要願意投給他都謝謝。

媒體詢問是否會拜會民眾黨？游錫堃則說，應該會，但現在還沒做決定。他說，政黨政治，大家爭取另一個黨支持都很正常，如果民進黨提名他，他會盡力而為。

媒體追問，民進黨都還沒開始拜票，現在才啟動程序會不會有點晚？游錫堃說，1月13日才投完票時間也不多，黨團委員都是新任，尊重黨團的安排。