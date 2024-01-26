天冷吃火鍋是一大享受，營養師常告誡民眾要多挑選原型食物、蔬菜，但很多人都認為「火鍋料才是火鍋的靈魂」，不吃哪像吃鍋，對此，營養師列出常見火鍋料的熱量排行榜，油條、炸豆皮與百頁豆腐「超派的」，等高居前3名，提醒民眾用這5招吃鍋、避免發胖。

營養師高敏敏在臉書粉專前10大熱量最高的火鍋料排行榜，依序是油條(27g) 148kcal、炸豆皮(20g) 95kcal、百頁豆腐(40g) 91kcal、魚包蛋(顆) 68kcal、米血糕(35g) 65kcal、貢丸(顆) 48kcal、魚丸(顆) 38kcal、起司丸(顆) 32kcal、甜不辣(顆) 32kcal、燕餃(顆) 31kcal。

高敏敏指，有沒有注意到 約2-3個火鍋料就是100大卡的熱量，言下之意吃進這些火鍋料，可能就是許多油鹽糖跟澱粉的堆疊，另外除了熱量，鈉含量也是火鍋的陷阱之一，衛福部建議每人每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（約等同6g的鹽），但基本上喝兩碗熱湯就會超標了。

想要健康不卡油的朋友，高敏敏建議吃火鍋時，掌握下列5項撇步，只要吃得正確，火鍋真的是優秀美食之一。

■湯底選擇普通清湯：建議選擇大骨、蔬菜、昆布等 另外想喝清湯得趁放料之前 下肉之後就不要喝。

■多吃蔬菜、少加工食品。

■主食選擇麵類，能全穀類的更好，白飯可以替換成高纖維的根莖類食物，熱量約是白飯的一半。

■選擇低脂肉品，避免高油脂肉片，避開高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片，以低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片為主。

■以天然辛香料調味為主，議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等，或是享用原味。