民眾黨24日晚間舉辦尾牙，黨主席柯文哲偕老婆陳佩琪一起出席，網紅館長、愛莉莎莎也現身，但民眾黨前立委蔡壁如缺席，她苦笑認：「沒人通知我。」該新聞影片曝光後，部分網友把蔡壁如誤認成網紅阿翰模仿的新角色，還釣出阿翰回應，笑翻眾人。

民眾黨24日晚間在台北市文山區的飯店舉辦尾牙，不只黨公職齊聚一堂，網紅館長、丁特、2Chill、愛莉莎莎等人也低調到場。25日民眾黨前立委蔡壁如受訪被問及此事，尬笑回：「昨天的尾牙…一樣嘛，可能是距離的美感，沒有人通知我（大笑數聲）對！你現在問我⋯我又突然愣住，昨天是什麼尾牙？」隨後，蔡壁如補充說明，她最近忙著在地方謝票。

蔡壁如沒受邀參加民眾黨尾牙的消息傳開後，引起外界討論；有趣的是，部分網友看到蔡壁如受訪的新聞片段，發現她的造型很像網紅阿翰模仿的新角色，忍不住開玩笑：「阿翰這支片又再超越自己」，一堆網友狂標記阿翰的帳號，果然真的釣出阿翰本人留言跟著起鬨：「這是我」、「我總是很勤奮更片」，被網友開玩笑：「下一部片是女立委的立院翻身記嗎」。

阿翰扮演「九天玄女」算命阿姨一夕爆紅。（圖／FB@阿翰po影片）

蔡壁如25日在節目針對未受邀尾牙一事回應，她覺得就把它當做內部疏失，不用搞成政治事件，也不用揣測她跟黃珊珊的關係，這對黨內同志都很傷；她也說自己沒有能力管理黨團，現在在外面開疆闢土比較重要，黨內就讓主席身邊的人去做決策。