為減輕大學生心理壓力，全國已有39所大專校院於112學年實施心理調適假。教育部長潘文忠於25日表示，112學年下學期預計將增加至43校施行心理調適假，對於各校運作已有相當的共識，教育部已著手整理心理調適假指引，近期將會發給各校參考。

台灣大學、中山大學、台灣師範大學、逢甲大學等公私立大專校院執行心理調適假，讓學生每學期可請台灣3至5天的心理調適假，且無須附上證明。

潘文忠於大專校院校長會議上提到，依照教育部統計，112學年度第1學期，全國共39校實施心理調適假，第2學期還會增加4校，總共將會有43校執行。

潘文忠說，雖然心理調適假屬於大學自主範圍，各校可自行決定是否辦理，但教育部已經透過會議與各校交換意見，也已經整理相關大學心理假內容，作成參考實施指引，近期會發給各大學參考，後續也會邀請實施心理調適假時程較長的學校分享，提供作法給其他學校參考。

國立大學校院協會理事長、中央大學校長周景揚指出，該校已實施心理調適假，而推行的主要目的是讓學生了解學校關心與重視學生，尤其心理疾病比生理健康問題更難拯救，因此從小教育就要重視如何讓心理更健康，時下學子身處網路時代，面對酸言酸語的壓力，更要學會豁達。

台大校長陳文章說，未來人才不僅需要兼備軟硬實力，更仰賴健康成熟的心態支撐，而健康成熟心態，包括不畏挫折的勇氣，擇善固執的勇氣以及敬天利他的胸懷。曾有有一位台大校友ｒ建議，應邀請國內知名學者與企業家，教導台大學生學會挫折的經驗，這也顯示健康成熟心態的重要性。