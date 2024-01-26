文化部針對16歲到22歲的青年發放「文化幣」，總預算高達20億，但卻頻頻傳出文化幣濫用的狀況，有些人拿去買化妝品、做指甲，還有人想拿去買拍立得，讓不少領不到文化幣的人吐槽說「繳稅都讓小朋友拿去買禮物！」對此，文化部急公告，自1月25日晚上9時起禁用文化幣買拍立得。

書店員工在Dcard上分享，文化幣發放下來以後，很多人想用來買拍立得，但根據政府規定，文化幣在書店只能用來買書、雜誌或是DVD，如果想買拍立得，可能需要去誠品松菸，因為松菸屬於文化園區，可以使用文化幣。

消息曝光以後，吸引不少年輕人衝到松菸搶購，也在網上引起熱烈討論，不少領不到文化幣的成年人吐槽「辛苦繳的稅都給小朋友拿去買禮物了」，認為文化幣應該要用來買書或是培養文化的，但卻被濫用，不僅有人拿去美甲，如今還一堆人想合資買相機。

對此，文化部昨也在官網上公告，文化幣旨在鼓勵青年藝文參與及體驗，因此從1月25日晚上9時起，禁止使用文化幣購買拍立得。