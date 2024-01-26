下屆國會龍頭將在2/1決戰，而在議事攻防上扮演重要地位的各黨總召（黨鞭），也是立院的一大看點。有意爭取國民黨總召的立委傅崐萁今(26)日在節目《千秋萬事》表示，民進黨「萬年總召」柯建銘確實有獨到之處，但若是自己當上藍營總召，「柯現在開始應該睡眠越來越差了」。

主持人王淺秋提及，跟柯建銘交手可是硬仗，當年民進黨是少數也有辦法主導很多議事跟法案的決定，所以這是戰鬥力強不強的問題。傅崐萁回應，柯建銘之所以能當「萬年總召」，確實有獨到的一面，對預算精準的了解、跟法案的推動，在立法院無人能出其右，招式確實非常非常的多，但是自己看起來並沒有很高檔。

傅崐萁進一步指出，很多時候對柯建銘的招式可以做好防禦的，並做出相對應的抗衡跟壓制。傅強調，「柯建銘現在開始應該睡眠越來越差了，想到傅崐萁來了，民進黨最怕的人來了，最近他們應該都不會吃得好、睡得好，不像過去8年豐衣足食，未來要枕戈待旦。」

王淺秋問是否清楚柯建銘的底細，傅崐萁稱，「對手會出什麼招，玩不出什麼新把戲，國民黨今天只要展現決心、團結、戰鬥力讓民進黨看見，他們就不敢如此肆無忌憚，會開始戰戰競競。」傅最後總結，希望國民黨不分區立委當選人韓國瑜能夠順利當選立法院長，民眾黨勿忘初衷，下架民進黨是我們共同的目標，也是對人民的承諾。