大陸央視新聞報導， 2024年春運26日拉開序幕。春運40天將有90億人次流動，創歷史新高，其中約有72億人次自駕出行。2024年或將迎來與往年不同春運。

報導稱，今年春運最受青睞的出行方式不是鐵路，不是民航，而是自駕。80％的人選擇自駕出行。

因應春運結構變化，交通運輸部公路院大數據行業研發中心副主任劉冬梅表示：據測算，和2019年疫情前相比，春運自駕出行的占比從65％左右提高到今年80％，有一個比較明顯的提升。春運出行達90億人次這個口徑，其實既包含了自駕出行，也包含了春運出行營業性的部分。自駕出行裡，除了高速上的，也包含了普通國省道上面的跨區域出行，所以今年的數據是90億人次。春運的結構發生了深刻變化，主要體現在自駕的比例增加，群眾出行的選擇也增加了。以前是以鐵路為主，現在可以選擇自駕，同時還有網約車、定製客運，很多新形態也加入進來，群眾整體出行的多元化特徵也比較凸顯了。

劉冬梅分析，春運80％的人選擇自駕出行，對公路服務保障提出非常大的挑戰：1.量非常大，對於出行的人們，怎麼快速知道路況變化、快速觸達到有資訊服務需求的人。2.整個出行過程中會涉及很多設施、車輛、裝備，包括資訊化的裝備，是不是能夠即時線上，能夠應付得了超大規模、高強度的車流量的需要。3.天氣的不確定因素。

劉冬梅指出，春運80％的人選擇自駕出行，公共部門要做好服務保障，從安全層面來看，的確要從兩個面向看，一個是出行者，另一個是服務的提供方，包括行業管理者。對於出行者來說，交通運輸部最近發布了對自駕、營業性駕駛員以及旅客出行的提示，這對群眾做好出行前的準備，能夠起到一定的保障作用。

從行業的管理部門來說，如何去保障安全是非常重要的。有幾個層面：1.國家部委已經下發提前準備、提前部署的相關通知，做了非常多的準備工作。2.需要利用大數據的新技術手段，對於整個客流的運行狀態動態研判，能夠把動態研判的資訊及時回饋到各級指揮中心，能夠更好地進行資源調度。3.各個部委之間的資訊共用，比如交通和氣象、交通和公安之間，都有非常好的資訊共用機制，在大客流或者應急的情況下，如果發生了一些情況或者問題，可以把資訊共用出去，能夠及時進行處置。

劉冬梅稱，自駕出行查線路、查充電樁可上「e路暢通」小程式。避免春運自駕出行擁堵，目前已經上線了公路交通基礎設施隨手查服務，名字叫「e路暢通」。可以通過「e路暢通」小程式去查詢，在哪能充電、充電是不是有空位、可能等待的時間等，方便大家進行出行路徑的整體規劃。