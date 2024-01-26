遭商旅車追撞的前車，彈飛至邊坡，車頭均凹陷變形，車體七零八落。（台東縣消防局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台11線153公里、富山段昨傍晚發生3車連環撞事故，5人送醫救治無礙。（台東縣消防局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台11線153公里、富山段昨傍晚發生3車連環撞事故，張姓男子駕駛租賃商旅車一路向南行駛，疑似過彎失速跨越至對向車道，追撞謝姓女子及李姓男子駕駛的車輛，3車面目全非，張男氣胸、謝女擦挫傷、李男腿部挫傷，另有2名幼童輕傷，幸送醫救治無礙。

台東縣消防局昨晚6點38分接獲緊急救護通報，台11線153公里、近卑南鄉富山村漁場大轉彎處發生3車追撞事故，5名傷者急需救治，立即調派4個分隊救助車及救護車前往救援。

車禍現場一片混亂，由謝女及李男駕駛的2台休旅車遭受猛烈撞擊，彈飛至左右側邊坡，車頭均凹陷變形，車體七零八落，肇事的黑色商旅車則卡在邊坡樹叢，地面留有清晰且深長的煞車痕。

行駛於李男後方的第3車駕駛陳季薇，也是現任東河鄉民代表，她口述還原車禍情形。她表示，張男駕駛的商旅車在轉彎時，完全沒有煞車，橫越對向車道，撞上前面2台往北上行駛的車輛，所幸自己緊急煞車，未受波及。

台東警分局表示，張男酒測值待抽血檢驗中，其餘均無飲酒，詳細肇事原因調查釐清中。

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